Мэр Ессентуков Александр Некристов подал в отставку
Глава города Ессентуки Александр Некристов решил покинуть свой пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации курорта.
В сообщении говорятся, что обязанности градоначальника будет временно исполнять первый заместитель главы Владимир Крутников.
В администрации добавили, что решение Некристова об отставке было принято на внеочередном заседании городской Думы Ессентуков.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что глава областного центра Анатолий Локоть уходит в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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