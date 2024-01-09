Мэр Ессентуков Александр Некристов подал в отставку

Глава города Ессентуки Александр Некристов решил покинуть свой пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Премьер-министр Франции Борн подала в отставку

В сообщении говорятся, что обязанности градоначальника будет временно исполнять первый заместитель главы Владимир Крутников.

В администрации добавили, что решение Некристова об отставке было принято на внеочередном заседании городской Думы Ессентуков.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что глава областного центра Анатолий Локоть уходит в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: мэропад, отставка, увольнение
ТЕГИ:УвольнениеОтставкаМэр

Горячие новости

Все новости

партнеры