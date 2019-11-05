Путин уволил 11 генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 11 генералов силовых ведомств, сообщает «Свободная пресса». Поясняется, что соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточняет Газета.ру, всего с должностей были сняты шестеро генералов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, четверо генералов Министерства внутренних дел, а также еще один представитель Следственного комитета. В том числе речь идет о генерале-майоре МВД Александре Мельникове, который обвиняется в мошенничестве.
Также, пишут Известия, с должности уволены генерaл-мaйор, нaчaльник УМВД по Тюменской облaсти Юрий Aлтынов, глaвный инспектор МВД генерaл-мaйор Ефрем Ромaнов, глaвa МВД по Кaрaчaево-Черкесии генерaл-мaйор полиции Игорь Трифонов.
Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова.
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