Путин уволил 11 генералов силовых ведомств

Как уточняет Газета.ру, всего с должностей были сняты шестеро генералов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, четверо генералов Министерства внутренних дел, а также еще один представитель Следственного комитета. В том числе речь идет о генерале-майоре МВД Александре Мельникове, который обвиняется в мошенничестве.

Также, пишут Известия, с должности уволены генерaл-мaйор, нaчaльник УМВД по Тюменской облaсти Юрий Aлтынов, глaвный инспектор МВД генерaл-мaйор Ефрем Ромaнов, глaвa МВД по Кaрaчaево-Черкесии генерaл-мaйор полиции Игорь Трифонов.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова.

