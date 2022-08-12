Путин утвердил состав совета по развитию местного самоуправления

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому прежний состав президентского совета по развитию местного самоуправления, утвержденный 9 августа 2019 года, признан утратившим силу, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин учредил День российской анимации

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, в новый состав совета вошли 50 чиновников разного уровня, в том числе, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Председателем совета является Путин, а премьер-министр Михаил Мишустин, возглавивший президиум совета - его заместителем.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев был назначен ответственным за празднование 80-летия Сталинградской битвы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УказыМихаил МишустинВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры