Путин утвердил состав совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому прежний состав президентского совета по развитию местного самоуправления, утвержденный 9 августа 2019 года, признан утратившим силу, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, в новый состав совета вошли 50 чиновников разного уровня, в том числе, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и другие.
Председателем совета является Путин, а премьер-министр Михаил Мишустин, возглавивший президиум совета - его заместителем.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев был назначен ответственным за празднование 80-летия Сталинградской битвы.
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