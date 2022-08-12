Путин учредил День российской анимации

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что новый праздник был установлен «учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации».

Дата 8 апреля была выбрана в честь премьеры одного из первых анимационных фильмов в истории России. Именно в этот день (по старому стилю - 26 марта) в 1912 году была продемонстрирована кукольная картина Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами».

Ранее социологи выяснили, что 65% жителей России считают «Ну, погоди!» своим самым любимым мультфильмом. На втором месте «народного рейтинга» расположился мультфильм «Каникулы в Простоквашино», на третьем - современный анимационный мультсериал «Маша и медведь».

