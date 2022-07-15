Путин назначил Медведева ответственным за празднование 80-летия Сталинградской битвы

Москвичи подали более 30 тыс. заявлений на возмещение штрафов за нарушение коронавирусных мер Названы округа Москвы с самым высоким уровнем преступности Грузчик в аэропорту Шереметьево обокрал пассажиров на десятки миллионов рублей Умер бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов Палаты Нарышкиных отреставрируют в Высоко-Петровском монастыре