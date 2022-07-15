Путин назначил Медведева ответственным за празднование 80-летия Сталинградской битвы
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, председателем организационного комитет по подготовке и проведению посвящённых юбилею мероприятий назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Состав оргкомитета, а также разработка плана основных мероприятий глава государства поручил правительству России.
Указ вступает в силу с 15 июля.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому Владимир Кубышко стал заместителем главы российского МВД, сообщает RT.
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