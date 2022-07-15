Путин назначил Медведева ответственным за празднование 80-летия Сталинградской битвы

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин увеличил число вице-премьеров

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, председателем организационного комитет по подготовке и проведению посвящённых юбилею мероприятий назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Состав оргкомитета, а также разработка плана основных мероприятий глава государства поручил правительству России.

Указ вступает в силу с 15 июля.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Владимир Кубышко стал заместителем главы российского МВД, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЮбилейСталинградская БитваДмитрий МедведевВладимир Путин
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