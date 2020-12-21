Путин утвердил состав Госсовета РФ

В состав этой структуры вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.

Возглавит Госсовет президент Владимир Путин, передает RT.

Кроме того, распоряжение президента глава кремлевской администрации Антон Вайно возглавил комиссию Госсовета по согласованию работы органов публичной власти.

Ранее сообщалось, что Госсовете не будет наделен властными полномочиями.

