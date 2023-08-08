Путин внес поправки об извещении ООН и Совета Европы о военном положении

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Астрахани выросло до десяти Два человека получили термические ожоги при взрыве на заводе Башкирской содовой компании Людмила Нарусова опровергла сообщения о том, что осенью она уйдет из Совета Федерации Роману Костомарову установили протезы для занятий бегом