Путин внес поправки об извещении ООН и Совета Европы о военном положении

Российский лидер Владимир Путин внес в Государственную Думу проекты поправок в законодательство, касающееся порядка уведомления ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в РФ военного положения или чрезвычайного положения.

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При этом подробности поправок не приводятся. Поправки предлагается внести в статью 22 закона «О военном положении» и статью 37 закона «О чрезвычайном положении».

Россия не является членом Совета Европы с 16 марта2022 года. А в конце февраля текущего года Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Сайт Кремля
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