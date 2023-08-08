Путин внес поправки об извещении ООН и Совета Европы о военном положении
Российский лидер Владимир Путин внес в Государственную Думу проекты поправок в законодательство, касающееся порядка уведомления ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в РФ военного положения или чрезвычайного положения.
При этом подробности поправок не приводятся. Поправки предлагается внести в статью 22 закона «О военном положении» и статью 37 закона «О чрезвычайном положении».
Россия не является членом Совета Европы с 16 марта2022 года. А в конце февраля текущего года Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru