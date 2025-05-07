Песков заявил об абсурдной русофобской политике в странах Прибалтики
7 мая 202513:51
Страны Балтии ведут абсурдную и русофобскую политику, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе», — указал официальный представитель Кремля.
Сообщается, что Песков таким образом прокомментировал новость о недопуске Латвии и Литвы в свое воздушное пространство самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Они должны были направиться в Москву на Парад Победы через эти страны.
Ранее прибалтийские государства поддержали отправку своих войск на Украину, напоминает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru