В «Роскосмосе» назвали дату падения на Землю советской станции «Космос-482»

В госкорпорации напомнили, что аппарат не смог выйти на межпланетную траекторию из-за нештатной работы разгонного блока. Со временем его орбита стала снижаться.

«Диаметр аппарата – около метра, масса – менее 500 кг... вероятность ущерба от падения крайне мала», - говорится в сообщении.

Ранее кусок космического мусора весом в полтонны упал на деревню в Кении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

