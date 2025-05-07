В «Роскосмосе» назвали дату падения на Землю советской станции «Космос-482»
Запущенная в 1972 году к Венере советская межпланетная станция «Космос-482», по данным баллистических расчётов, упадёт на Землю 9-10 мая. Об этом заявили в «Роскосмосе».
В госкорпорации напомнили, что аппарат не смог выйти на межпланетную траекторию из-за нештатной работы разгонного блока. Со временем его орбита стала снижаться.
«Диаметр аппарата – около метра, масса – менее 500 кг... вероятность ущерба от падения крайне мала», - говорится в сообщении.
Ранее кусок космического мусора весом в полтонны упал на деревню в Кении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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