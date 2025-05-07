Всадница из Украины сменит спортивное гражданство на российское

Всадница София Васильева, ныне представляющая Украину, сменит спортивное гражданство и будет выступать за Россию. Об этом сообщила Федерация конного спорта России.

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Отмечается, что решение было принято, основываясь на том, что у Васильевой есть фактическое российское гражданство (спортсменка родилась в Крыму).

Напомним, Международная федерация конного спорта отстранила от соревнований российских атлетов весной 2022 года, после начала спецоперации России на Украине. Через полтора года спортсменам разрешили участвовать в состязаниях в нейтральном статусе.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменит спортивное гражданство и будет представлять на соревнованиях Австралию.

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ФОТО: РИА Новости
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