Путин назначил посла РФ в Тринидаде и Тобаго
Президент Владимир Путин назначил нового посла России в Республике Тринидад и Тобаго, им стал Андрей Прицепов. Указ российского лидера опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Прицепова Андрея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике... по совместительству», - отмечается в документе.
В июне Прицепов стал послом РФ в Гайане. В июле дипломата назначили главой российского посольства в Сент-Винсенте и Гренадинах по совместительству.
Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Гончара новым послом РФ в Бельгии, пишет RT.
