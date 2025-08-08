Путин назначил посла РФ в Тринидаде и Тобаго

Президент Владимир Путин назначил нового посла России в Республике Тринидад и Тобаго, им стал Андрей Прицепов. Указ российского лидера опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Прицепова Андрея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике... по совместительству», - отмечается в документе.

В июне Прицепов стал послом РФ в Гайане. В июле дипломата назначили главой российского посольства в Сент-Винсенте и Гренадинах по совместительству.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Гончара новым послом РФ в Бельгии, пишет RT.

