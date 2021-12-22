Путин утвердил новых членов Общественной палаты России

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в состав Общественной палаты России были введены пять новых членов, сообщает пресс-служба Кремля.

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В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что в состав Общественной палаты России вошли замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников, член-корреспондент РАН Олег Аполихин, предприниматель Михаил Кучмент, учредитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина и параспортсмен Рустама Набиева.

Подписанный российским лидером указ вступает в силу с 22 декабря.

Ранее Путин подписал закон, который позволяет руководителям регионов избираться более чем на два срока подряд.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Общественная Палата РФУказыВладимир Путин
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