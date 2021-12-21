Путин подписал закон о неограниченных сроках для губернаторов

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководителям регионов избираться более чем на два срока подряд, сообщает пресс-служба Кремля.

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Также документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, запрещает губернаторам именоваться «президентами», а снять их с должности глава государства может снять по любым основаниям.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить статьям конституции РФ и федеральным законам.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что после принятия закона об организации публичной власти избежать переименования должности президента Татарстана не удастся.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ГубернаторыЗаконВладимир Путин
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