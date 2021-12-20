Путин присвоил другое звание новому главе ФСИН Гостеву

Президент России Владимир Путин подписал указ по присвоении звания генерал-полковника внутренней службы новому руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву. Ранее Гостев имел звание генерал-полковника полиции.

Глава государства 25 ноября своим указом освободил Александра Калашникова от должности главы ФСИН и назначил на этот пост Гостева, который ранее был заместителем министра внутренних дел. Отставку Калашникова неофициально связали со скандалом вокруг пыток в следственных изоляторах и колониях.

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В Совете федерации заявили, что рассчитывают на продолжение совместной работы с новым главой ФСИН по вопросу ответственности за истязания в местах лишения свободы. Сам Аркадий Гостев выразил готовность своего ведомства готово к открытому сотрудничеству с общественными и правозащитными организациями.

В понедельник, 20 декабря в Госдуму внесён законопроект об ужесточении уголовной ответственность за пытки, организованные представителями власти. Срок лишения свободы за такие преступления предполагается увеличить до 12 лет. Принуждение к даче показания для сотрудников ФСИН также предлагается приравнять к пыткам.

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Фото: fsin.gov.ru
ТЕГИ:ПыткиПутинФСИН
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