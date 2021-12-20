Путин присвоил другое звание новому главе ФСИН Гостеву

В Совете федерации заявили, что рассчитывают на продолжение совместной работы с новым главой ФСИН по вопросу ответственности за истязания в местах лишения свободы. Сам Аркадий Гостев выразил готовность своего ведомства готово к открытому сотрудничеству с общественными и правозащитными организациями.

В понедельник, 20 декабря в Госдуму внесён законопроект об ужесточении уголовной ответственность за пытки, организованные представителями власти. Срок лишения свободы за такие преступления предполагается увеличить до 12 лет. Принуждение к даче показания для сотрудников ФСИН также предлагается приравнять к пыткам.

