Путин: Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы

Ушедшие из России зарубежные компании не боролись за свои интересы. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Путин заявил об огромных убытках ушедших из России мировых брендов

Он отметил, что ушедшие компании нельзя назвать бойцами.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что автомобильный рынок РФ ожидает увеличение количества брендов, так как многие марки, заморозившие работу в России или вообще покинувшие страну, планируют вернуться, а китайские авто все активнее захватывают освободившуюся нишу.

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ФОТО: Сайт Кремля
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