Путин упростил получение гражданства иностранцам со взрослыми детьми-россиянами
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства для иностранцев с дееспособными детьми старше 18 лет, имеющими гражданство РФ. Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Данный закон направлен на решение наиболее острой демографической проблемы в Российской Федерации. Коснется этот закон тысяч семей, где родители и совершеннолетние дети являются гражданами разных стран и, возможно, проживают отдельно», - сообщил советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян «Российской газете».
Теперь если у взрослого россиянина отец или мать являются иностранцами, то родителям не придется несколько лет жить с ним на правах чужеземных гостей.
Однако принятый закон предусматривает новые обязательства для иностранных граждан: им необходимо пройти дактилоскопическую регистрацию в случае, если раньше они не проходили эту процедуру. Ответственным за проведение данной регистрации назначено МВД.
Ранее НСН сообщала о принятии закона, упрощающего процедуру получения российского гражданства носителями русского языка, в частности, гражданам Украины и Белоруссии.
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