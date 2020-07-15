Путин упростил получение гражданства иностранцам со взрослыми детьми-россиянами

Теперь если у взрослого россиянина отец или мать являются иностранцами, то родителям не придется несколько лет жить с ним на правах чужеземных гостей.

Однако принятый закон предусматривает новые обязательства для иностранных граждан: им необходимо пройти дактилоскопическую регистрацию в случае, если раньше они не проходили эту процедуру. Ответственным за проведение данной регистрации назначено МВД.

Ранее НСН сообщала о принятии закона, упрощающего процедуру получения российского гражданства носителями русского языка, в частности, гражданам Украины и Белоруссии.

