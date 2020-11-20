Путин упразднил своим указом Роспечать и Россвязь

Их функции переданы Минцифры, передает RT.

В документе, размещенном на сайте Кремля, говорится, что решение принято в целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также решения приоритетных задач в области цифровой экономики и сокращения административных барьеров.

Ранее председателя комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил, что предпринятая попытка создать три уровня исполнительной власти: министерства, службы, агентства, не оправдала себя. Поэтому сейчас решается вопрос о ликвидации некоторых структур.











