Путин упразднил своим указом Роспечать и Россвязь

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении двух ведомств - Роспечати и Россвязи.

Вице-премьер РФ назвал число сокращений в правительстве

Их функции переданы Минцифры, передает RT.

В документе, размещенном на сайте Кремля, говорится, что решение принято в целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также решения приоритетных задач в области цифровой экономики и сокращения административных барьеров.

Ранее председателя комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил, что предпринятая попытка создать три уровня исполнительной власти: министерства, службы, агентства, не оправдала себя. Поэтому сейчас решается вопрос о ликвидации некоторых структур.




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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УказыВладимир Путин
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