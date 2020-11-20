Вице-премьер РФ назвал число сокращений в правительстве
Всего в центральных аппаратах федеральных органов власти и территориальных отделах будет сокращено более 34 тысяч должностей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.
Он отметил, что в центральных аппаратах федеральных органов предполагается сократить 1200 должностей. В территориальных отделах сократят 33,5 тысячи сотрудников.
Григоренко добавил, что некоторые центральные аппараты намеренно сохраняют уровень открытых вакансий в пределах 20 процентов для повышения «денежного содержания своих служащих». Он подчеркнул, что правительство будет сокращать искусственно созданные пустующие места в ведомствах.
Ранее СМИ сообщали, что в правительстве ликвидируют Россвязь и Роспечать. Направления деятельности федеральных агентств будут переданы Минцифры.
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