Вице-премьер РФ назвал число сокращений в правительстве

Всего в центральных аппаратах федеральных органов власти и территориальных отделах будет сокращено более 34 тысяч должностей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что в центральных аппаратах федеральных органов предполагается сократить 1200 должностей. В территориальных отделах сократят 33,5 тысячи сотрудников.

Григоренко добавил, что некоторые центральные аппараты намеренно сохраняют уровень открытых вакансий в пределах 20 процентов для повышения «денежного содержания своих служащих». Он подчеркнул, что правительство будет сокращать искусственно созданные пустующие места в ведомствах.