В Госдуме рассказали о возможной ликвидации Россвязи и Роспечати

В правительстве обсуждают возможность ликвидации федеральных агентств Роспечать и Россвязь. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он добавил, что ранее предпринятая попытка создать три уровня исполнительной власти: министерства, службы, агентства, не оправдала себя. Поэтому сейчас решается вопрос о ликвидации некоторых структур.

Хинштейн отметил, что кабмин рассматривает подходы к существованию ряда структур при исполнительных органов, включая Минцифры. Он подчеркнул, изменения в структуре входящей в него службы Роскомнадзор обсуждаться не будут, но правительство обсуждает будущее Роспечати и Россвязи.

Мишустин предложил сократить штат госслужащих в стране

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о начале оптимизации штатов в органах исполнительной власти. В федеральных министерствах сокращение составит 5%, в региональных процент сокращенных сотрудников может вырасти до 10.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинСокращениеАлександр Хинштейн
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры