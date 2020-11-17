В Госдуме рассказали о возможной ликвидации Россвязи и Роспечати

В правительстве обсуждают возможность ликвидации федеральных агентств Роспечать и Россвязь. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он добавил, что ранее предпринятая попытка создать три уровня исполнительной власти: министерства, службы, агентства, не оправдала себя. Поэтому сейчас решается вопрос о ликвидации некоторых структур.

Хинштейн отметил, что кабмин рассматривает подходы к существованию ряда структур при исполнительных органов, включая Минцифры. Он подчеркнул, изменения в структуре входящей в него службы Роскомнадзор обсуждаться не будут, но правительство обсуждает будущее Роспечати и Россвязи.