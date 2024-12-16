Путин: Украинские «деятели» пойдут на снижение мобилизационного возраста, а потом сбегут за границу

По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. На коллегии Минобороны РФ он добавил, что деятели прежних лет уже сбежали и сидят за рубежом.



«И хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам. И все эти карманы находятся тоже за границей у тех спонсоров, которые их держат на этом крючке», - заявил российский лидер.

Он добавил, что ситуация на поле боя не поменяется, даже если мобилизационный возраст на Украине снизят до 14 лет.

Как отметил Путин, украинских пацанов «погонят на убой», передает RT.

