Путин: Украина не в состоянии наносить удары высокоточным дальнобойным оружием
Украина уже наносит удары по российской территории с помощью беспилотников и других систем. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Комментируя информацию об обсуждениях в Великобритании и США разрешения Киеву на использование дальнобойного оружия, он указал, что это уже «совсем другая история».
«Любые эксперты подтвердят... Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не умеет этого делать», - отметил российский лидер.
Он добавил, что это возможно с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил, что принятие решения об ударах оружием Запада вглубь территории России — дело нескольких дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru