Путин: Украина не в состоянии наносить удары высокоточным дальнобойным оружием

Украина уже наносит удары по российской территории с помощью беспилотников и других систем. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

СМИ: Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

Комментируя информацию об обсуждениях в Великобритании и США разрешения Киеву на использование дальнобойного оружия, он указал, что это уже «совсем другая история».

«Любые эксперты подтвердят... Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не умеет этого делать», - отметил российский лидер.

Он добавил, что это возможно с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил, что принятие решения об ударах оружием Запада вглубь территории России — дело нескольких дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:НАТОСпецоперацияУкраинаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры