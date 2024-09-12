Путин: Украина не в состоянии наносить удары высокоточным дальнобойным оружием

Комментируя информацию об обсуждениях в Великобритании и США разрешения Киеву на использование дальнобойного оружия, он указал, что это уже «совсем другая история».

«Любые эксперты подтвердят... Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не умеет этого делать», - отметил российский лидер.

Он добавил, что это возможно с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил, что принятие решения об ударах оружием Запада вглубь территории России — дело нескольких дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

