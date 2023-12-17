Путин: У России нет резонов воевать со странами НАТО

По словам Путина, у России нет никаких резонов и интересов, включая геополитический, экономический, политический или военный, чтобы воевать с НАТО.



Он также назвал полной чушью мнение президента США Джо Байдена о намерении России напасть на страны НАТО.

Ранее российский лидер рассказал, что западные страны планировали развалить Россию после распада СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





