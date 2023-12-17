Путин: У России нет резонов воевать со странами НАТО

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Кремль не заинтересован в развязывании военного конфликта с НАТО. Это заявление президент РФ сделал в интервью корреспонденту программы ВГТРК «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Журналист разместил часть интервью в своем Telegram-канале 17 декабря.

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По словам Путина, у России нет никаких резонов и интересов, включая геополитический, экономический, политический или военный, чтобы воевать с НАТО.

Он также назвал полной чушью мнение президента США Джо Байдена о намерении России напасть на страны НАТО.

Ранее российский лидер рассказал, что западные страны планировали развалить Россию после распада СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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