На встрече с работниками культуры Тверской области он уточнил, что есть «недружественные элиты в этих странах».

Глава государства указал, что в европейской культуре есть не только много хорошего - имеются и проблемы.

«У России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в Европе... и соответствующим образом своевременно реагировать на это», - добавил он.

Ранее Путин заявил, что противники России достигают результатов, однако прямо обратных ожидаемым, сообщает «Свободная пресса».

