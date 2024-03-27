Путин: У России нет недружественных стран
Недружественных стран у России нет. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
На встрече с работниками культуры Тверской области он уточнил, что есть «недружественные элиты в этих странах».
Глава государства указал, что в европейской культуре есть не только много хорошего - имеются и проблемы.
«У России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в Европе... и соответствующим образом своевременно реагировать на это», - добавил он.
Ранее Путин заявил, что противники России достигают результатов, однако прямо обратных ожидаемым, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru