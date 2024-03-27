Лихачев: Недружественные страны продолжают сотрудничать с «Росатомом»

Недружественные России страны продолжают партнерство с «Росатомом», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.

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По его словам, политический сигнал из США о вероятном отказе от урана из РФ расходится с практическими потребностями Вашингтона. Отмечается, что ограничительные меры не способны сдержать работу «Росатома» на рынках дружественных государств, если даже недружественные страны продолжают партнерство.

Лихачев отметил, что пока физически возможно, госкорпорация будет исполнять все свои зарубежные обязательства перед любым государством вне зависимости от санкций.

Ранее российская госкорпорация «Росатом» и Комиссия по атомной энергии Сирии подписали документ, предусматривающий сотрудничество по неэнергетическому мирному атому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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