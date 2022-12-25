Путин: Цель России - объединение русского народа

По его словам, в основе нынешних событий лежит политика геополитических оппонентов Москвы, направленная на «растаскивание исторической России»

«А наша-то цель в другом. В объединении русского народа…Мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет»,— подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, в основе нынешних событий лежит политика геополитических оппонентов России, которая основана на принципе «Разделяй и властвуй».

Российский лидер заявил, что Россия готова договариваться, Москва всегда стремилась разрешать возникающие споры мирным путем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорейшее завершение спецоперации на Украине является предпочтительным. По его словам, интенсификация боевых действий ведет к дополнительным потерям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».