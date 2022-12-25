Путин: Цель России - объединение русского народа
Президент РФ Владимир Путин назвал цель страны - это объединение русского народа. Об этом он заявил в передаче «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент проекта опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По его словам, в основе нынешних событий лежит политика геополитических оппонентов Москвы, направленная на «растаскивание исторической России»
«А наша-то цель в другом. В объединении русского народа…Мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет»,— подчеркнул президент.
По словам Владимира Путина, в основе нынешних событий лежит политика геополитических оппонентов России, которая основана на принципе «Разделяй и властвуй».
Российский лидер заявил, что Россия готова договариваться, Москва всегда стремилась разрешать возникающие споры мирным путем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорейшее завершение спецоперации на Украине является предпочтительным. По его словам, интенсификация боевых действий ведет к дополнительным потерям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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