В Кремле рассказали о новогоднем обращении Путина

Российский президент Владимир Путин традиционно обратиться к гражданам в Новый год, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

ВЦИОМ: 80% россиян планируют встречать Новый год дома

Так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли в планах главы государства затронуть тему спецоперации на Украине во время новогоднего обращения. Как напомнил пресс-секретарь, президент сам пишет данный текст. Поэтому нужно дождаться, когда Путин обратится к народу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорейшее завершение спецоперации на Украине является предпочтительным. По его словам, интенсификация боевых действий ведет к дополнительным потерям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Владимир ПутинПрезидент РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры