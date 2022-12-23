В Кремле рассказали о новогоднем обращении Путина

Так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли в планах главы государства затронуть тему спецоперации на Украине во время новогоднего обращения. Как напомнил пресс-секретарь, президент сам пишет данный текст. Поэтому нужно дождаться, когда Путин обратится к народу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорейшее завершение спецоперации на Украине является предпочтительным. По его словам, интенсификация боевых действий ведет к дополнительным потерям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

