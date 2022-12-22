Путин сравнил спецоперацию на Украине с курочкой

Путин объяснил отказ от интенсивных боевых действий на Украине В США заявили об условиях встречи Байдена с Путиным Евро и доллар заметно подешевели на Мосбирже Короткометражный документальный фильм РФ вошел в шорт-лист «Оскара» ФИФА не объяснила выход звездного шеф-повара из Турции на поле в финале ЧМ