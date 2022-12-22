Путин сравнил спецоперацию на Украине с курочкой

Скорейшее завершение спецоперации на Украине является предпочтительным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста об угрозе затяжного характера вооруженного конфликта на Украине, глава государства подчеркнул, что интенсификация боевых действий ведет к дополнительным потерям.

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«Что касается того, что и как происходит. Курочка по зернышку клюет», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыУкраинаВладимир Путин
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