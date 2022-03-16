Путин: Тактика боевых действий на Украине полностью себя оправдала

Президент России Владимир Путин 16 марта на совещании заявил, что тактика боевых действий на Украине, которая была выработана Минобороны и Генштабом, полностью себя оправдала.

«Продолжат убивать»: Украина не дает эвакуировать миллионы мирных жителей

По его словам, российские солдаты делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения городов Украины.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры