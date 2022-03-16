Путин: Тактика боевых действий на Украине полностью себя оправдала
Президент России Владимир Путин 16 марта на совещании заявил, что тактика боевых действий на Украине, которая была выработана Минобороны и Генштабом, полностью себя оправдала.
По его словам, российские солдаты делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения городов Украины.
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru