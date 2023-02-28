«Народ любит такое!» Как россияне относятся к резким выражениям Путина
Люди любят называть все своими именами, каков народ - такие и руководители, сказал в эфире НСН генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре НСН заявил, что резкие выражения президента России Владимира Путина абсолютно нормальны и привычны для народа.
Сегодня, 28 февраля, российский лидер, выступая на коллегии ФСБ, призвал противостоять «всей мрази», пытающейся расколоть российское общество. Он отметил, что для этого в качестве оружия используются «сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобия». Гращенков отметил, что подобные выражения главы государства делают его ближе к народу.
«Люди любят говорить как есть, своим языком. Для них это такой сигнал: «Путин свой. Давайте мочить». Каков народ, такие и руководители. Народ у нас любит такое, народ иногда говорит на мате, использует жаргонизмы. Если большая часть голосующего населения России говорит на таком языке, то нормально, что и политики подобное используют», - сказал наш собеседник.
По его словам, российский лидер любит идиомы и часто их использует в своих выступлениях.
«Путин любит идиомы. Для коллег из ФСБ это понятный жаргон. Мразь и мразь. Люди, не заслуживающие пощады. Каждый может трактовать по-своему. Непонятно, в чью сторону Путин говорит это: про политическую мразь или про ту, которая заточена убивать мирных граждан», - заключил Гращенков.
Ранее Путин заявил, что российско-украинскую границу необходимо держать под особым контролем. Он отметил, что в настоящее время в группировку, которая развёрнута на границе РФ и Украины, входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- В центральной части Турции произошло новое землетрясение
- Центробанк сообщил о снижении выдачи ипотеки на 14%
- Минтруд предложил повысить социальные пенсии с 1 апреля
- Устав и договоры Совета Европы больше не будут действовать в отношении России
- Пентагон прокомментировал приостановку участия России в Договоре СНВ
- СМИ: Грузовик со взрывчаткой обнаружили на юго-востоке Москвы
- «Запустили из России»: Генерал Соболев о беспилотнике в Подмосковье
- Воздушную тревогу объявили в половине областей Украины
- «Все кончено»: в Британии заявили о победе России после слов Зеленского об Артемовске
- В Турции из-под завалов спасли лошадь спустя 21 день после землетрясений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru