«Народ любит такое!» Как россияне относятся к резким выражениям Путина

Сегодня, 28 февраля, российский лидер, выступая на коллегии ФСБ, призвал противостоять «всей мрази», пытающейся расколоть российское общество. Он отметил, что для этого в качестве оружия используются «сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобия». Гращенков отметил, что подобные выражения главы государства делают его ближе к народу.

«Люди любят говорить как есть, своим языком. Для них это такой сигнал: «Путин свой. Давайте мочить». Каков народ, такие и руководители. Народ у нас любит такое, народ иногда говорит на мате, использует жаргонизмы. Если большая часть голосующего населения России говорит на таком языке, то нормально, что и политики подобное используют», - сказал наш собеседник.

По его словам, российский лидер любит идиомы и часто их использует в своих выступлениях.

«Путин любит идиомы. Для коллег из ФСБ это понятный жаргон. Мразь и мразь. Люди, не заслуживающие пощады. Каждый может трактовать по-своему. Непонятно, в чью сторону Путин говорит это: про политическую мразь или про ту, которая заточена убивать мирных граждан», - заключил Гращенков.

Ранее Путин заявил, что российско-украинскую границу необходимо держать под особым контролем. Он отметил, что в настоящее время в группировку, которая развёрнута на границе РФ и Украины, входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии.

