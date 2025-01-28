Путин: СВО закончится через полтора-два месяца без помощи Киеву извне

В случае прекращения помощи Киеву со стороны Запада спецоперация России на Украине завершится через полтора-два месяца. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил российский лидер Владимир Путин.

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Президент России подчеркнул, что сейчас суверенитет Украины в плане поддержки других стран находится практически на нулевом уровне.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Украиной начались сразу после начала специальной военной операции, и Москва предлагала Киеву вывести войска из ЛНР и ДНР, что могло бы предотвратить боевые действия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:ЗападУкраинаСпецоперацияВладимир Путин

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