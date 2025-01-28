Президент России подчеркнул, что сейчас суверенитет Украины в плане поддержки других стран находится практически на нулевом уровне.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Украиной начались сразу после начала специальной военной операции, и Москва предлагала Киеву вывести войска из ЛНР и ДНР, что могло бы предотвратить боевые действия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

