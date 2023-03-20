Путин: Страны Африки стремятся проводить независимую политику
Африканские страны стремятся проводить независимую политику во время турбулентности в мире. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что страны Африки также стремятся самостоятельно решать свои непростые проблемы. При этом Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше помогать Африке в вопросах электроэнергии.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия и африканские страны являются равноправными союзниками, чьи отношения всегда были бескорыстными. Он также отметил, что стороны никогда не вмешивались во внутренние дела друг друга, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru