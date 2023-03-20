Путин: Страны Африки стремятся проводить независимую политику

Он отметил, что страны Африки также стремятся самостоятельно решать свои непростые проблемы. При этом Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше помогать Африке в вопросах электроэнергии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия и африканские страны являются равноправными союзниками, чьи отношения всегда были бескорыстными. Он также отметил, что стороны никогда не вмешивались во внутренние дела друг друга, сообщает НСН.

