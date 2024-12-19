Путин: Странам НАТО может не хватить 3% ВВП на военные расходы

Российский президент Владимир Путин заявил, что странам НАТО может не хватить 3% ВВП на военные расходы. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы в ходе прямой линии.

Он отметил, что стоит обращать внимание на инфляцию на Западе. По его словам, только снаряды на Западе подорожали в четыре раза.