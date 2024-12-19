Путин: Странам НАТО может не хватить 3% ВВП на военные расходы
Российский президент Владимир Путин заявил, что странам НАТО может не хватить 3% ВВП на военные расходы. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы в ходе прямой линии.
Он отметил, что стоит обращать внимание на инфляцию на Западе. По его словам, только снаряды на Западе подорожали в четыре раза.
Недоработки при борьбе с инфляцией в России имеются: ряд экспертов полагают, что Центральный банк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, а кабмин – своевременно принимать отраслевые меры, добавил глава государства.
Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев в разговоре с НСН заявил, что Банк России не может не повышать ключевую ставку, так как только таким образом можно снизить спрос. При этом он отметил, что в таком случае ставка делается на вкладчиков, а не на бизнес, передает «Радиоточка НСН».
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