«Удивляет нытье»: Экономисты назвали неизбежным повышение ставки ЦБ до 23%
Евгений Змиев заявил НСН, что снижение ключевой ставки возможно только во втором полугодии 2025 года.
Банк России не может не повышать ключевую ставку, так как только таким образом можно снизить спрос, заявил НСН финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. При этом он отметил, что в таком случае ставка делается на вкладчиков, а не на бизнес.
20 декабря Банк России на заседании определит ключевую ставку. В октябре ЦБ уже повысил ключевую ставку с 19 до 21%.
«Ожидаем ставку в 23%, и это не шоковое повышение. Банк России все делает правильно. Если мы берем макроэкономику, Банк России говорит людям не тратить деньги, а отнести их в банк. Это снижает спрос. Если есть большой спрос, то тут два варианта – увеличить цены или увеличить выпуск. Увеличить выпуск мы не можем, часть людей на СВО, дефицит кадров и так далее. У нас 56 триллиона на вкладах, проценты по вкладам защищают людей от инфляции. Бизнесу тяжело, но там развитие идет за счет акционерного капитала. Вкладчики важнее в данном случае, чем бизнес, так как предприниматели берут на себя риски. Постоянное нытье удивляет, так как все понимают экономическую ситуацию», - отметил он.
Со своей стороны, экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев подчеркнул, что логичнее было бы сразу повысить ставку до 25%.
«Исходя из того, что ЦБ пытается сдерживать инфляцию ставкой, шансы на то, что ставка останется прежней, стремятся к нулю. По заявлениям ЦБ мы видим, что инфляция не останавливается, только ускоряется. У нас только вариант повышения – до 23% или сразу до 25%. Тут возможны оба варианта. Если повысят до 23%, то это промежуточный вариант и придется в январе-феврале повышать опять. Лучше уже сразу повысить до 25%, чтобы на более длительный срок зафиксировать эту ставку, затормозить инфляцию, а тогда уже переходить к снижению процентной ставки во втором полугодии 2025 года», - добавил собеседник НСН.
Проблема в том, что реальная инфляция сегодня скрывается, а ключевая ставка устанавливается, именно исходя из нее, так глава Центробанка Эльвира Набиуллина хочет избежать разорения банков, заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев «Радиоточке НСН».
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