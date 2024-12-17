«Удивляет нытье»: Экономисты назвали неизбежным повышение ставки ЦБ до 23%

Банк России не может не повышать ключевую ставку, так как только таким образом можно снизить спрос, заявил НСН финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. При этом он отметил, что в таком случае ставка делается на вкладчиков, а не на бизнес.

20 декабря Банк России на заседании определит ключевую ставку. В октябре ЦБ уже повысил ключевую ставку с 19 до 21%.