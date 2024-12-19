Путин назвал правильным перевод госкомпаний в регионы

«Некоторые, может быть, даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это все-таки подталкивает развитие», - сказал он.

Глава государства отметил, что всю судебную власть пытаются сегодня сосредоточить в Петербурге. По его словам, это «отстегивает» отдельную ветвь власти от президентского офиса, правительства и делает ее «даже географически» более самостоятельной.



Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН отмечал, что поручение Владимира Путина о переезде офисов госкомпаний затронет лишь одну сотую процента сотрудников. Он отметил, что нововведение не скажется на зарплате, так как менеджеры смогут работать удаленно, передает «Радиоточка НСН».

