Путин назвал правильным перевод госкомпаний в регионы
Перевод госкомпаний в регионы – это правильно, такую практику можно применять и к государственным органам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Некоторые, может быть, даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это все-таки подталкивает развитие», - сказал он.
Глава государства отметил, что всю судебную власть пытаются сегодня сосредоточить в Петербурге. По его словам, это «отстегивает» отдельную ветвь власти от президентского офиса, правительства и делает ее «даже географически» более самостоятельной.
Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН отмечал, что поручение Владимира Путина о переезде офисов госкомпаний затронет лишь одну сотую процента сотрудников. Он отметил, что нововведение не скажется на зарплате, так как менеджеры смогут работать удаленно, передает «Радиоточка НСН».
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