«Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели. Мы хотели партнера, который будет ориентирован на Запад, европейским», — заявила дипломат.

По ее словам, это не то, к чему пришло российского руководство.

Ранее Нуланд посетила Киев, чтобы предотвратить государственный переворот на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

