Нуланд: Нынешняя Россия не устраивает США
25 февраля 202402:34
Нынешняя Россия — не та страна, с которой хотели бы вести дела американские власти, сообщила CNN заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
«Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели. Мы хотели партнера, который будет ориентирован на Запад, европейским», — заявила дипломат.
По ее словам, это не то, к чему пришло российского руководство.
Ранее Нуланд посетила Киев, чтобы предотвратить государственный переворот на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru