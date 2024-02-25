Нуланд: Нынешняя Россия не устраивает США

Нынешняя Россия — не та страна, с которой хотели бы вести дела американские власти, сообщила CNN заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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«Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели. Мы хотели партнера, который будет ориентирован на Запад, европейским», — заявила дипломат.

По ее словам, это не то, к чему пришло российского руководство.

Ранее Нуланд посетила Киев, чтобы предотвратить государственный переворот на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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