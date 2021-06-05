Путин сравнил путь США и СССР
По мнению президента России Владимира Путина, США твердым шагом идут по пути Советского Союза, совершая ошибки, типичные для империй. Об этом лидер РФ заявил, встретившись с главами мировых информационных агентств.
«Я вам скажу, как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чём проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями - и мы решим проблемы», - цитирует Путина RT.
Он подчеркнул, что из-за подобного подхода проблемы нарастают, и с ними уже невозможно справиться, пишет Газета.ru.
«И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», - сделал вывод Владимир Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не ждет прорывов по результатам встречи с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.
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