Путин сравнил путь США и СССР

По мнению президента России Владимира Путина, США твердым шагом идут по пути Советского Союза, совершая ошибки, типичные для империй. Об этом лидер РФ заявил, встретившись с главами мировых информационных агентств.

Путин назвал темы предстоящей встречи с Байденом

«Я вам скажу, как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чём проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями - и мы решим проблемы», - цитирует Путина RT.

Он подчеркнул, что из-за подобного подхода проблемы нарастают, и с ними уже невозможно справиться, пишет Газета.ru.

«И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», - сделал вывод Владимир Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не ждет прорывов по результатам встречи с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ПолитикаСССРСШАВладимир Путин
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