Путин сравнил нарушение правил карантина с преступной халатностью

В ходе онлайн-совещания со своими полпредами в федеральных округах президент отметил, что по всей стране уже предпринимаются меры по ограничению работы учреждений.



Однако в некоторых регионах местные власти предпочитают «закрывать глаза» на нарушения.



«Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла, это преступная халатность», - сказал глава государства.



Ранее кабмин одобрил поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за нарушение карантинного режима. Для физлиц штраф составит от 15 до 40 тысяч рублей за первое нарушение, от 150 тысяч до 300 тысяч рублей — за повторное, передает ОТР.

