Путин сравнил нарушение правил карантина с преступной халатностью
Президент России Владимир Путин призвал жестко относиться к нарушителям карантинных мер на фоне эпидемии коронавируса: глава государства заявил, что такие люди проявляют преступную халатность.
В ходе онлайн-совещания со своими полпредами в федеральных округах президент отметил, что по всей стране уже предпринимаются меры по ограничению работы учреждений.
Однако в некоторых регионах местные власти предпочитают «закрывать глаза» на нарушения.
«Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла, это преступная халатность», - сказал глава государства.
Ранее кабмин одобрил поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за нарушение карантинного режима. Для физлиц штраф составит от 15 до 40 тысяч рублей за первое нарушение, от 150 тысяч до 300 тысяч рублей — за повторное, передает ОТР.
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