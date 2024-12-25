Президент Азербайджана объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала крушение самолета в Актау трагедией международного масштаба и сообщила, что находится на связи с омбудсменом Казахстана.

В кабмине республики сообщили, что на месте авиакатастрофы задействованы свыше 430 спасателей и около 80 единиц техники.

В МЧС России открыли горячую линию в связи с крушением пассажирского самолета в Актау, напоминает RT.

По последним данным, число выживших после авиакатастрофы в Казахстане выросло до 32. Всего на борту было 69 человек.

