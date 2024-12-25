Президент Азербайджана объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау
В Азербайджане 26 декабря объявляется день траура из-за крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала крушение самолета в Актау трагедией международного масштаба и сообщила, что находится на связи с омбудсменом Казахстана.
В кабмине республики сообщили, что на месте авиакатастрофы задействованы свыше 430 спасателей и около 80 единиц техники.
В МЧС России открыли горячую линию в связи с крушением пассажирского самолета в Актау, напоминает RT.
По последним данным, число выживших после авиакатастрофы в Казахстане выросло до 32. Всего на борту было 69 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина временно запретила вывоз газа
- В России выросли перепродажи дорогих автомобилей с пробегом
- «Иронию судьбы, или С легким паром!» покажут после полной цифровой реставрации
- Роспотребнадзор заявил о несоответствии нормам проб морской воды в Анапе
- Президент Азербайджана объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау
- Путин: Доля нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ превысила 85%
- Собянин пообещал открыть 40 новых станций МЦД и метро к 2030 году
- Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде
- Продажи электромобилей с пробегом в ноябре выросли на 46%
- Дом Радио выпустил ограниченную серию квадратных виниловых пластинок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru