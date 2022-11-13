Путин созовет оперативное совещание с членами Совбеза на следующей неделе

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание Совета безопасности. Оно состоится на следующей неделе, рассказал тележурналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

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«Президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России», — отметил Зарубин.

Предыдущее заседание Совбеза состоялось 2 ноября, его участники обсуждали государственную антинаркотическую политику до 2030 года.

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинПрезидент РФРоссияСовбез РФ
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