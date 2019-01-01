Путин сообщил об отсутствии российских военных баз в Венесуэле

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Венесуэле нет российских военных баз. Присутствие российских военных там обусловлено контрактом, нарушение которого повлекло бы за собой «определенные санкции».

«Вполне вероятно, что определённые работы там наши специалисты выполнили, не только военные причём… и кто-то из них уехал, кто-то может опять приехал. Мы специально там ничего не создаём, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска, этого не было никогда. Мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019, сообщает RT.

Ранее декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин объяснил в эфире НСН, почему отзывать российских экспертов из Венесуэлы пока рано.

