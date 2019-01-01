Российские военные специалисты затаились в Венесуэле перед бурей
Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России объяснил в эфире НСН, почему отзывать российских экспертов из Венесуэлы пока рано.
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов. Он уточнил, что это не соответствует действительности. По его словам, работа идет с соблюдением имеющихся обязательств. Ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что число российских экспертов в Венесуэле сократилось с 1 тыс. до нескольких десятков. Как утверждала WSJ, Москва пошла на такие меры из-за отсутствия новых военных контрактов, а также из-за того, что у Венесуэлы нет денег для оплаты предыдущих контрактов.
Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин рассказал НСН, что сегодня существует масса спекуляций, связанных с Венесуэлой. Он отметил, что военные специалисты из России находятся на территории страны с начала 2000-х годов и сейчас их вряд ли бы стали отзывать оттуда.
«Сейчас есть много спекуляций по этому поводу, какие могут быть договоренности между Россией и США. Упоминается в этой связи размен Украина – Венесуэла: Россия не обращает внимания на действия США в отношении Венесуэлы, а США не применяет санкции к России за действия в отношении Украины. Но, на самом деле, это все просто спекуляции. Что касается советников наших, то они всегда там были, еще с 2003 года, когда стали поступать партии вооружения нашего, особенно противовоздушные установки. Это сотрудничество длится уже давно и не является секретом. Соответственно, чтобы обслуживать эту передовую технику, нужны специалисты, а в Венесуэле таких не было. Какие-то поставки небольшие продолжаются в свете той ситуации, в которой оказалась Венесуэла, это вполне естественно. Возможна агрессия США, потому что совсем недавно она буквально витала в воздухе и была совершенно реальной. Сейчас ситуация смягчилась в плане политической риторики и бряцания оружием. Уже теперь никто не говорит, что все варианты на столе, включая военную интервенцию. Даже Помпео охладел, а что касается президента Трампа, он еще раньше говорил, что это не применимо в отношении Венесуэлы никак. Ему это абсолютно ненужно, поскольку уже в июле начинает свою кампанию по переизбранию», - сообщил он.
Чичин также заявил, что сомневается в достоверности информации, которую предоставило издание The Wall Street Journal. По его словам, нынешняя ситуация в Венесуэле – неподходящее время для того, чтобы отзывать российских специалистов из страны.
«Россия могла бы отозвать часть советников, только это не кажется правдивой новостью. Просто пока еще нет смысла убирать оттуда советников. Они пока еще находятся на своем месте. Потому что ясно, вопрос о Венесуэле отложен на какое-то время. Ясно, что этот вопрос скоро снова встанет в центре внимания, поскольку ухудшение ситуации продолжается. Кризис предоставил такой некий социальный коллапс и пока ситуация поддерживается помощью России, помощью ООН немного, помощью Международного Красного Креста. Собственно больше источников для существования у Венесуэлы больше нет, потому что санкции перекрыли все возможности продажи нефти, соответственно получения валюты. Скоро этот вопрос снова всплывет и вокруг него будет много событий, но пока затишье. Может быть, перед бурей. По поводу советников, мне кажется вероятным, что интерес России к удержанию Мадуро ослаб. Это ничем не может быть оправдано и объяснено. У нас там серьезные экономические интересы и плюс это политический союзник. Так что вряд ли Россия будет выводить своих советников из Венесуэлы», - пояснил собеседник НСН.
Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН отметил, что тактика, которую применяют США по отношению к Венесуэле, уже отработана в других странах. По его словам, аналогичным образом Штаты действуют в отношениях с Россией и Китаем.
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