Российские военные специалисты затаились в Венесуэле перед бурей

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов. Он уточнил, что это не соответствует действительности. По его словам, работа идет с соблюдением имеющихся обязательств. Ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что число российских экспертов в Венесуэле сократилось с 1 тыс. до нескольких десятков. Как утверждала WSJ, Москва пошла на такие меры из-за отсутствия новых военных контрактов, а также из-за того, что у Венесуэлы нет денег для оплаты предыдущих контрактов.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин рассказал НСН, что сегодня существует масса спекуляций, связанных с Венесуэлой. Он отметил, что военные специалисты из России находятся на территории страны с начала 2000-х годов и сейчас их вряд ли бы стали отзывать оттуда.

«Сейчас есть много спекуляций по этому поводу, какие могут быть договоренности между Россией и США. Упоминается в этой связи размен Украина – Венесуэла: Россия не обращает внимания на действия США в отношении Венесуэлы, а США не применяет санкции к России за действия в отношении Украины. Но, на самом деле, это все просто спекуляции. Что касается советников наших, то они всегда там были, еще с 2003 года, когда стали поступать партии вооружения нашего, особенно противовоздушные установки. Это сотрудничество длится уже давно и не является секретом. Соответственно, чтобы обслуживать эту передовую технику, нужны специалисты, а в Венесуэле таких не было. Какие-то поставки небольшие продолжаются в свете той ситуации, в которой оказалась Венесуэла, это вполне естественно. Возможна агрессия США, потому что совсем недавно она буквально витала в воздухе и была совершенно реальной. Сейчас ситуация смягчилась в плане политической риторики и бряцания оружием. Уже теперь никто не говорит, что все варианты на столе, включая военную интервенцию. Даже Помпео охладел, а что касается президента Трампа, он еще раньше говорил, что это не применимо в отношении Венесуэлы никак. Ему это абсолютно ненужно, поскольку уже в июле начинает свою кампанию по переизбранию», - сообщил он.