Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан
Президент России Владимир Путин 27 декабря сообщил о поставках военной техники РФ в Таджикистан для укрепления границ и обеспечения безопасности из-за ситуации в Афганистане.
По словам главы государства, Россия осуществляет необходимые поставки вооружений и техники для того, чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам.
Ранее российский лидер на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация на границе с Афганистаном вызывает озабоченность и тревогу.
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