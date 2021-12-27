Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан

По словам главы государства, Россия осуществляет необходимые поставки вооружений и техники для того, чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам.

Ранее российский лидер на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация на границе с Афганистаном вызывает озабоченность и тревогу.

