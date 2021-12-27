Путин: Ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу

Президент России Владимир Путин 27 декабря на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация на границе с Афганистаном вызывает озабоченность и тревогу.

«Это не праздный вопрос»: Путин о ситуации в Афганистане

Глава государства отметил, что Россия помогает в укреплении обороноспособности Таджикистана.

После начала вывода американских военных в мае 2021 года ситуация в Афганистане обострилась. Члены террористического движения «Таллибан», запрещенного в России, начали наступление на крупные города страны.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:АфганистанГраницаВладимир ПутинРоссия
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