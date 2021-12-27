Путин: Ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу
Президент России Владимир Путин 27 декабря на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация на границе с Афганистаном вызывает озабоченность и тревогу.
Глава государства отметил, что Россия помогает в укреплении обороноспособности Таджикистана.
После начала вывода американских военных в мае 2021 года ситуация в Афганистане обострилась. Члены террористического движения «Таллибан», запрещенного в России, начали наступление на крупные города страны.
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