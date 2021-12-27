Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет в Санкт-Петербурге переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Путин будет работать в Северной столице в ближайшие три дня.
«Такая в целом "неделя СНГ", неделя наших стратегических партнеров. Будут и иные мероприятия. Сегодня президент значительное время дня посвятит общению с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — рассказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, лидеры двух стран проведут беседу и продолжат общение за рабочим завтраком.
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