Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана

Как отметил представитель Кремля, Путин будет работать в Северной столице в ближайшие три дня.

«Такая в целом "неделя СНГ", неделя наших стратегических партнеров. Будут и иные мероприятия. Сегодня президент значительное время дня посвятит общению с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, лидеры двух стран проведут беседу и продолжат общение за рабочим завтраком.

