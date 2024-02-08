Newsweek: Карлсона могут обвинить в шпионаже из-за интервью с Путиным

Юрист допустил, что в США Карлсон может столкнуться с «притянутыми за уши» обвинениями в шпионаже. Он указал на расплывчатые формулировки в американском законодательстве относительно шпионажа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский журналист вряд ли нуждается в защите со стороны Москвы.

Карлсон 7 февраля подтвердил, что президент России дал ему интервью. Публикация планируется в 2:00 мск 9 февраля, отмечает «Радиоточка НСН».

