Newsweek: Карлсона могут обвинить в шпионаже из-за интервью с Путиным
Американского журналиста Такера Карлсона могут обвинить в шпионаже после интервью с президентом России Владимиром Путиным, пишет издание Newsweek со ссылкой на адвоката Айна Корзина.
Юрист допустил, что в США Карлсон может столкнуться с «притянутыми за уши» обвинениями в шпионаже. Он указал на расплывчатые формулировки в американском законодательстве относительно шпионажа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский журналист вряд ли нуждается в защите со стороны Москвы.
Карлсон 7 февраля подтвердил, что президент России дал ему интервью. Публикация планируется в 2:00 мск 9 февраля, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru