В США не знают, повлияет ли интервью Путина на помощь Украине

В администрации США не смогли ответить, сможет ли оказать влияние интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое появится 9 февраля, сообщает «РЕН ТВ».

Журналист Карлсон опубликовал первый кадр с интервью с Путиным

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

«Президент США Джо Байден уверен, что все, даже среди лидеров партии, поддерживают финансирование Украины. То, насколько они изменят свою позицию после этого интервью, я не могу вам сказать», – указал он.

Карлсона могут обвинить в шпионаже после интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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