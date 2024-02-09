В США не знают, повлияет ли интервью Путина на помощь Украине

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

«Президент США Джо Байден уверен, что все, даже среди лидеров партии, поддерживают финансирование Украины. То, насколько они изменят свою позицию после этого интервью, я не могу вам сказать», – указал он.

Карлсона могут обвинить в шпионаже после интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

