В США не знают, повлияет ли интервью Путина на помощь Украине
В администрации США не смогли ответить, сможет ли оказать влияние интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое появится 9 февраля, сообщает «РЕН ТВ».
Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
«Президент США Джо Байден уверен, что все, даже среди лидеров партии, поддерживают финансирование Украины. То, насколько они изменят свою позицию после этого интервью, я не могу вам сказать», – указал он.
Карлсона могут обвинить в шпионаже после интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами
- Из горящего дома в Москве эвакуировали более 400 человек
- Посол Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия ВСУ
- В США не знают, повлияет ли интервью Путина на помощь Украине
- Зеленский потребовал от Сырского изменений в мобилизации и ротации
- Количество пострадавших от пожара на пермском газопроводе увеличилось до восьми
- Журналист Карлсон опубликовал первый кадр с интервью с Путиным
- Президент Грузии назначила Ираклия Кобахидзе главой правительства
- Подоляк объяснил отставку Залужного провалом контрнаступления ВСУ
- Защита Треповой подала апелляцию на приговор по делу о теракте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru