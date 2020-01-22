Путин сократил срок визита в Израиль из-за перестановок в кабмине

Президент России Владимир Путин сократил срок своего визита в Израиль и Палестину с двух дней до одного из-за перестановок в российском правительстве. Об этом в среду, 22 января, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он отметил, что решение президента РФ вызвало полное понимание у принимающей стороны. Путин и лидеры других стран завтра прибудут в Израиль для участия в мероприятиях в память о Холокосте в годы Второй мировой войны.

Ранее Ушаков заявил, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского, который тоже прибудет в Израиль, запросили встречу с Путиным. По словам помощника президента РФ, встреча лидеров двух стран если и состоится, то только в формате «на ногах».

Также президент России намерен встретиться с матерью осужденной в России израильтянки, которую приговорили к 7,5 года за наркотики. Ранее власти Израиля неоднократно поднимали вопрос об освобождении своей соотечественницы.

