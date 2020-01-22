Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретится с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, которая отбывает срок за наркотики.
Компанию ему составит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Помощник Путина отметил, что в ноябре прошлого года Феофил III передал президенту РФ письмо от матери осужденной девушки, в котором она просила освободить ее дочь.
25‐летнюю Иссахар задержали весной 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она возвращалась в Тель‐Авив из Индии через Москву. Гашиш нашли в ее багаже. Иссахар обвинили в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 года колонии.
Ранее Нетаньяху заявлял, что будет добавиться освобождения соотечественницы и ее возвращения на родину, сообщает ОТР.
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