Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки

Компанию ему составит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Помощник Путина отметил, что в ноябре прошлого года Феофил III передал президенту РФ письмо от матери осужденной девушки, в котором она просила освободить ее дочь.

25‐летнюю Иссахар задержали весной 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она возвращалась в Тель‐Авив из Индии через Москву. Гашиш нашли в ее багаже. Иссахар обвинили в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 года колонии.

Ранее Нетаньяху заявлял, что будет добавиться освобождения соотечественницы и ее возвращения на родину, сообщает ОТР.

