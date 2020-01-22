Путин не нашел много времени для Зеленского в Израиле

Ушаков отметил, что украинская сторона ранее запрашивала отдельную встречу лидеров двух стран, однако Путина в ходе его визита в Израиль ждет очень насыщенная программа.

Помощник Путина добавил, что президент РФ неизбежно «пожмет руку основным участникам», но продолжительные беседы вряд ли состоятся.

Путин, Зеленский и лидеры других страну прибудут в Израиль 23 января для участия в памятных мероприятиях по Холокосту. Также президент России намерен встретиться с матерью осужденной в России израильтянки. Девушка была приговорена российским судом к 7,5 года колонии за наркотики, обнаруженные в ее багаже в Шереметьево, при этом иностранка летела через Москву транзитом.

