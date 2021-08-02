Путин сохранил лидерство по количеству упоминаний в СМИ в июле

Президент России Владимир Путин сохранил лидерство по количеству упоминаний в СМИ по итогам июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Системы комплексного анализа новостей».

Отмечается, что российский лидер получил более 304 тысяч упоминаний в российских СМИ, второе место занял его американский коллега, Джо Байден был упомянут более 89 тысяч раз. На третью позицию вернулся президент Украины Владимир Зеленский – 66 362 упоминаний. На четвертую строчку поднялся российский премьер-министр Михаил Мишустин, ранее он занимл седьмую позицию, на пятом месте президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Порошенко в ответ на статью Путина рассказал различиях между украинцами и русскими

Ранее Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что «в рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью».

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:СМИВладимир Путин
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