Путин сохранил лидерство по количеству упоминаний в СМИ в июле

Президент России Владимир Путин сохранил лидерство по количеству упоминаний в СМИ по итогам июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Системы комплексного анализа новостей».

Отмечается, что российский лидер получил более 304 тысяч упоминаний в российских СМИ, второе место занял его американский коллега, Джо Байден был упомянут более 89 тысяч раз. На третью позицию вернулся президент Украины Владимир Зеленский – 66 362 упоминаний. На четвертую строчку поднялся российский премьер-министр Михаил Мишустин, ранее он занимл седьмую позицию, на пятом месте президент Белоруссии Александр Лукашенко.